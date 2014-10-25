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إعدام مهندسة ديكور إيرانية رغم حملة دولية لإلغاء الحكم

25/10/2014

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام السبت بامرأة في السادسة والعشرين من العمر بعد صدور خمس سنوات على صدور الحكم، لقتلها مسؤولا سابقا في الاستخبارات، على الرغم من ضغوط دولية لإلغاء الحكم.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن مكتب مدعى طهران أن حكم الاعدام شنقا نفذ في ريحانة جبارى فجر السبت، وأكدت رسالة وضعت على صفحة خصصت للحملة من أجل وقف اعدامها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك تنفيذ الحكم فيها.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة أن جبارى وهى مهندسة ديكور سيتم اعدامها لقتلها في 2007 مرتضى سربندى طعنا.

وذكر مسؤول لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن جبارى كانت تدافع عن نفسها بعدما تحرش بها المسؤول وأن محاكمتها فى 2009 كانت مليئة بالعيوب، ودعا عدد من الممثلين الإيرانيين وشخصيات أخري والغرب إلى تعليق تنفيذ الحكم بينما تضاعفت الجهود في الأسابيع الأخيرة لتحقيق ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية أن والدة جبارى دعيت للقائها لساعة الجمعة وهو اجراء يطبق عادة قبل تنفيذ احكام الإعدام، وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 250 شخصا اعدموا في إيران منذ مطلع2014.

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