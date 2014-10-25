البث الحي
منوعات

إعادة فتح متحف بيكاسو في باريس بعد تحديثه

25/10/2014

فرانسوا اولوند اثناء افتتاح متحف بيكاسو

أعيد فتح متحف الفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو في باريس يوم السبت بعد غلقه لمدة خمس سنوات للقيام بأعمال تجديد تجاوزت تكلفتها 50 مليون يورو. ويقع المتحف في قصر يعود للقرن السابع عشر بمنطقة ماريه ويضم إحدى كبرى مجموعات الأعمال الفنية لبيكاسو.

وأعيد فتح المتحف يوم السبت في ذكرى ميلاد بيكاسو الذي ولد في ملقة بإسبانيا عام 1881 لكنه قضى معظم حياته في فرنسا إلى أن توفى عام 1973.

وتأجلت مرارا أعمال تجديد المتحف الذي يضم أكثر من خمسة آلاف لوحة وعمل نحتي لبيكاسو إلى جانب أرشيفه الشخصي كما ثار حولها الجدل والخلافات.

وتمت إقالة آنا بالداساري التي ظلت رئيسة للمتحف لمدة تسع سنوات في مايو أيار بعد شجار علني مع موظفيها كما أقيلت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة اورلي فيليبتي من منصبها في أغسطس آب.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوندا في افتتاح المتحف صباح السبت إن فرنسا يجب أن تستلهم من بيكاسو الحداثة والطاقة. وأضاف "لا يمكنك بناء شيء بالحنين إلى الماضي. كان بابلو بيكاسو فنانا للمستقبل وللأمل وللتحديات. لقد حرر نفسه من قواعد الماضي".

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)