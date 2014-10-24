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مصر تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بشمال سيناء

24/10/2014

صورة للجيش المصري- أرشيف

أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ مع حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر وإغلاق معبر رفح من صباح السبت إلى أجل غير مسمي.

وقد صدرت تلك القرارات بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني إثر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف حاجزا أمنيا جنوب الشيخ زويد أدى إلى مقتل نحو 30 من أفراد الجيش.

 كما قتل في هجوم ثان  الجمعة ثلاثة من قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بعد أن فتح مسلحون النار عليهم خلال وجودهم في نقطة أمنية.

وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الهجومين كما قدم  تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية.

من جهتها أعربت واشنطن والإتحاد الأوروبي عن استنكارهما الشديد للهجمات التي تعرض لها الجيش المصري، وأكدا دعمها للمساعي المصرية لمواجهة الإرهاب.

وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا بعد الهجومين استمر نحو ثلاث ساعات وأعلن بعده عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في شمال سيناء.

يذكر أن الجيش المصري ينتشر في سيناء للتصدي للجماعات المسلحة التي كثفت من نشاطها عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي في شهر تموز/يوليو  العام الماضي.

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