محتجو هونج كونج يصوتون إلكترونيا على اقتراحات حكومية

قال محتجون يطالبون بالديمقراطية في هونج كونج إنهم سيجرون تصويتا غير ملزم على اقتراحات حكومية كانوا قد رفضوها في وقت سابق هذا الأسبوع مع دخول حملتهم أسبوعها الخامس الجمعة.

وفى ظل توقعات بزيادة أعداد المحتجين مطلع الأسبوع المقبل أعلن زعماء الطلاب في وقت متأخر الليلة الماضية عن خطة لاجراء تصويت الكترونى على اقتراحات اصلاحية قدمها كبار المسؤولين في هونج كونج خلال محادثات جرت يوم الثلاثاء وفشلت في كسر الجمود.

وقال اليكس تشو أحد الطلاب الذين يقودون الحركة للمحتجين في وقت متأخر أمس تقول الحكومة دوما أن الطلاب لا يمثلون الناس في الميدان ومواطنى هونج كونج لذلك نحن هنا لاعلاء صوتنا وسنخبر الحكومة بوضوح بما نفكر فيه.