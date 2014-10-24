لويس سواريز سيشارك في مباراة الكلاسيكو

سواريز اثناء مباراة ودية لبرشلونة

قال مدرب فريق برشلونة لويس انريكي إن لويس سواريز الذي انتهى ايقافه لأربعة أشهر بسبب عض منافس أنه سيشارك في مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد السبت.

وأبلغ لويس انريكي الصحفيين أن سواريز سيشارك في جزء من المباراة التي ستقام باستاد سانتياجو برنابيو وهي أول ظهور رسمي له منذ عض جيورجيو كيليني مدافع ايطاليا في كأس العالم بالبرازيل.

وتم السماح لسواريز بخوض مباريات ودية والتدريب مع زملائه الجدد في فريق برشلونة خلال فترة غيابه الإجبارية. وتعرض سوارير للإيقاف مرتين من قبل من بينها واحدة عندما تم اتهامه بتوجيه اهانة عنصرية لباتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال انريكي الذي لعب لفترات مع ريال وبرشلونة إنه واثق من أن الحكم سيكون قادرا على السيطرة على اللاعبين في مباراة شابتها الشجارات وتراجع الروح الرياضية دوما وخاصة في السنوات الاخيرة.

وأضاف انريكي أن برشلونة سيحاول تقديم أسلوب أدائه المعتاد القائم على الاستحواذ على الكرة في استاد برنابيو وتجنب السماح لمنافسه بشن هجمات مرتدة.

وقال مدرب برشلونة للصحفيين "ننوي السيطرة على المباراة. نحتاج للسيطرة على الكرة وتقليل مستوى أخطائنا إلى إدنى مستوى ممكن كما يجب إن نتسم بالفاعلية في المناطق الهجومية."