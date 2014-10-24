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لويس سواريز سيشارك في مباراة الكلاسيكو

24/10/2014

سواريز اثناء مباراة ودية لبرشلونة

قال مدرب فريق برشلونة لويس انريكي إن لويس سواريز الذي انتهى ايقافه لأربعة أشهر بسبب عض منافس أنه سيشارك في مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد السبت.

وأبلغ لويس انريكي الصحفيين أن سواريز سيشارك في جزء من المباراة التي ستقام باستاد سانتياجو برنابيو وهي أول ظهور رسمي له منذ عض جيورجيو كيليني مدافع ايطاليا في كأس العالم بالبرازيل.

وتم السماح لسواريز بخوض مباريات ودية والتدريب مع زملائه الجدد في فريق برشلونة خلال فترة غيابه الإجبارية. وتعرض سوارير للإيقاف مرتين من قبل من بينها واحدة عندما تم اتهامه بتوجيه اهانة عنصرية لباتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال انريكي الذي لعب لفترات مع ريال وبرشلونة إنه واثق من أن الحكم سيكون قادرا على السيطرة على اللاعبين في مباراة شابتها الشجارات وتراجع الروح الرياضية دوما وخاصة في السنوات الاخيرة.

وأضاف انريكي أن برشلونة سيحاول تقديم أسلوب أدائه المعتاد القائم على الاستحواذ على الكرة في استاد برنابيو وتجنب السماح لمنافسه بشن هجمات مرتدة.

وقال مدرب برشلونة للصحفيين "ننوي السيطرة على المباراة. نحتاج للسيطرة على الكرة وتقليل مستوى أخطائنا إلى إدنى مستوى ممكن كما يجب إن نتسم بالفاعلية في المناطق الهجومية."

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