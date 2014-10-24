كاميرون:الاتحاد ملتزم بتخصيص مليار يورو لمكافحة إيبولا

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الجمعة التزام قادة دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ مليار يورو لزيادة جهود ‏مكافحة وباء الإيبولا.‏

وفي تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، كتب كاميرون قائلا نجحت ‏المملكة المتحدة في تأمين التزام بقيمة مليار يورو من قادة الاتحاد الأوروبى لزيادة جهود ‏مكافحة الإيبولا في غرب افريقيا".‏

كان كاميرون قد دعا أمس الخميس شركاءه في الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد ‏لمواجهة فيروس الإيبولا في غرب افريقيا.‏

وفى تصريحات لدى وصوله الى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، قال ديفيد ‏كاميرون ما أمله من هذه القمة أن نعالج بعضا من المخاطر التى نواجهها، وأضاف الخطر ‏الأول الذى نواجهه هو أزمة الإيبولا ومن المهم جدا أن نتخذ اجراء في مصدره في غرب ‏افريقيا.