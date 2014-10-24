كاميرون:الاتحاد ملتزم بتخصيص مليار يورو لمكافحة إيبولا

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الجمعة التزام قادة دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ مليار يورو لزيادة جهود مكافحة وباء الإيبولا.
وفي تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، كتب كاميرون قائلا نجحت المملكة المتحدة في تأمين التزام بقيمة مليار يورو من قادة الاتحاد الأوروبى لزيادة جهود مكافحة الإيبولا في غرب افريقيا".
كان كاميرون قد دعا أمس الخميس شركاءه في الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد لمواجهة فيروس الإيبولا في غرب افريقيا.
وفى تصريحات لدى وصوله الى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، قال ديفيد كاميرون ما أمله من هذه القمة أن نعالج بعضا من المخاطر التى نواجهها، وأضاف الخطر الأول الذى نواجهه هو أزمة الإيبولا ومن المهم جدا أن نتخذ اجراء في مصدره في غرب افريقيا.