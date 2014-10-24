قوات التحالف تستهدف مواقع لتنظيم الدولة قرب كوباني

قصف قرب مدينة كوباني

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الطيران الأمريكي وجه ست ضربات جوية لمقاتلي تنظيم الدولة قرب مدينة كوباني الكردية السورية يومي الخميس والجمعة. كما أعلنت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها شنت 12 ضربة جوية لأهداف تابعة للتنظيم في العراق منذ يوم الخميس منها أهداف قرب سد الموصل وقرب مصفاة بيجي النفطية وبالقرب من الفلوجة.

في سياق متصل قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم إن معركة الدفاع عن مدينة كوباني ستتحول إلى حرب استنزاف ما لم يحصل المقاتلون الأكراد الذين يدافعون عنها ضد هجوم تنظيم الدولة على أسلحة يمكنها التصدي للدبابات والمدرعات.

وحاصر مقاتلو التنظيم المدينة التي تقع على مقربة من الحدود التركية قبل أكثر من شهر وهم يستخدمون الدبابات والمدرعات التي استولوا عليها خلال معاركهم في العراق في الهجوم على الأكراد المسلحين في أغلبهم بأسلحة خفيفة.

وقال مسلم لصحيفة الشرق الأوسط في مقابلة نشرت يوم الجمعة "إنه استنزاف من الطرفين إلا إذا تغير شيء في الوضع القائم."

وأضاف "ورد إلينا أخيرا معلومات عن عزمهم (الدولة الإسلامية) استعمال الأسلحة الكيماوية عبر مدفعية المورتر" مشيرا إلى أن لديهم "معلومات موثقة عن وجود 40 دبابة في محيط المدينة وعدد غير محدد من عربات الهامفي أميركية الصنع."

وتابع " إذا وصلت إلينا أسلحة نوعية نستطيع من خلالها ضرب الدبابات والمدرعات التي يستعملونها قد نستطيع إحداث تغيير نوعي في أرض المعركة."