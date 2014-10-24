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بوتين يحمل الغرب مسؤولية الأزمة في أوكرانيا

24/10/2014

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بمسؤولية الأزمة في أوكرانيا على الغرب ونفى اتهامات بأنه يسعى لبناء إمبراطورية أو محاولة تقويض سيادة دول مجاورة. وفي كلمة لمجموعة من الباحثين السياسيين هم أعضاء فيما يسمى نادي  "فيدالي"  وجه بوتين انتقادات حادة للولايات المتحدة وقال إن مخاطر الصراعات التي تضم قوى كبرى ارتفعت وكذلك مخاطر انتهاك معاهدات حظر الأسلحة.

كما دعا بوتين إلى إجراء محادثات بشأن الشروط المقبولة دوليا لاستخدام القوة وانتقد ما وصفه بأنه تدخل أجنبي تعسفي في شؤون داخلية لدول أخرى.

وقال بوتين إن من يسمون أنفسهم "المنتصرين" في الحرب الباردة يريدون نظاما عالميا جديدا يناسبهم فحسب. وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن النظام الأمني الدولي والإقليمي تم إضعافه.

وشدد بوتين على أن روسيا بلد قوي بعد عقدين من انتهاء الحرب الباردة وقال إن موسكو لن "تتوسل" لرفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بشأن الأزمة في أوكرانيا.

كما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الموالية للغرب في كييف لاستخدامها القوة ضد الاقاليم المتمردة في شرق أكرانيا بدلا من إجراء محادثات مع السكان الذين يتحدثون اللغة الروسية للسعي لإنهاء الاضطرابات هناك.

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