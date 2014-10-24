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الصحة العالمية تتوقع إنتاج 200 ألف لقاح للإيبولا

24/10/2014

جهود مكافحة الإيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة خططا لتسريع تطوير وتوزيع لقاحات تجريبية لفيروس الإيبولا مشيرة إلى أن مئات آلاف الجرعات ينبغي أن تكون جاهزة لاستخدامها في غرب افريقيا بحلول منتصف عام 2015.

وأكدت المنظمة أن هناك لقاحين أساسيين دخلوا مرحلة التجارب البشرية وأشارت إلى أن خمسة لقاحات تجريبية أخرى لا تزال في مرحلة التطوير وستبدأ التجارب السريرية في العام المقبل.

وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماري بول كيني للصحفيين بعد اجتماع في جنيف للمدراء التنفيذيين لشركات الأدوية وخبراء دوليين في قطاع الصحة "قبل نهاية النصف الأول من عام 2015 من الممكن أن يكون قد توفر لنا مئات آلاف الجرعات قد يكون العدد 200 ألف.. أكثر أو أقل."

ويختبر الباحثون لقاحين محتملين للفيروس أحدهما من شركة جلاكسو سميث كلاين والثاني من نيولينك جينيتكس في حين ستبدأ التجارب البشرية على لقاح ثالث من جونسون أند جونسون في يناير كانون الثاني المقبل.

في سياق متصل قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة إن قادة الاتحاد وافقوا على مضاعفة دعمهم المالي لجهود مكافحة وباء الإيبولا في أفريقيا ليصل إلى مليار يورو.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "إن الاتحاد الأوروبي سيزيد من مساعداته المالية لمكافحة الإيبولا في غرب أفريقيا لتصل إلى مليار يورو."

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