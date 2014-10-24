الجيش السوري يحكم سيطرته على بلدة مورك بغرب سوريا

جنود موالون للرئيس السوري بشار

قال التلفزيون الرسمي في سوريا و مراقبون الجمعة إن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة تقع على الطريق السريع بين مدينتي حماة وحلب في غرب البلاد بعد شهور من المعارك مع مقاتلي المعارضة.

وتأتي السيطرة على بلدة مورك التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال من حماة في إطار حملة يشنها الجيش السوري لاستعادة الأراضي في غرب البلاد إلى الشمال من العاصمة.

وأفاد التلفزيون الرسمي في نبأ عاجل نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش سيطر بالكامل على بلدة مورك في شمال ريف حماة وقتل عددا من المسلحين.

وتعتبر بلدة مورك مهمة لأنها تقع على الطريق الرئيسي بين اثنتين من أكثر المدن السورية ازدحاما بالسكان. وكثفت قوات الرئيس السوري بشار الأسد هجماتها الجوية على المناطق الغربية خلال الشهر المنصرم وتحقق مكاسب متزايدة على الأرض.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات الجنود قتلوا في معركة السيطرة على البلدة والتي استمرت تسعة أشهر بين الجيش ومقاتلي المعارضة ومن بينهم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضاف المرصد أن الجيش استعاد السيطرة على مورك في وقت متأخر يوم الخميس بعد قصف عنيف وغارات جوية على المنطقة أسفرت عن سقوط قتلى من المسلحين في الجانبين.

وقال لواء لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا إنه يجب ألا يتم التغاضي عن مورك مع احتدام القتال شمالا حول مدينة كوباني السورية.