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الاحتلال يحاصرالأقصى والمئات يؤدون الصلاة في الشوارع

24/10/2014

أدى مئات المقدسيين صلاة فجرالجمعة في الشوارع والطرقات والأزقة بفعل الحصار العسكرى المشدد الذى تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلى على القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك وبسبب إجراءات مشددة اتخذتها سلطات الاحتلال الليلة الماضية تمنع بموجبها المواطنين ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وتشمل إجراءات الاحتلال إغلاق البلدة القديمة ووضع متاريس شرطية حديدية قرب بواباتها للتدقيق ببطاقات المواطنين، بالإضافة إلي متاريس مشابهة قرب بوابات المسجد الأقصى.

ونشر الاحتلال منذ ساعات الفجر مئات العناصر من شرطة و"حرس الحدود" في الشوارع والطرقات، كما قام بتسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة بمحيط أسوار البلدة القديمة، ونصب حواجز مباغتة في مختلف الشوارع والطرقات المفضية إلى البلدة القديمة، وإطلاق منطاد رادارى استخبار ومروحية في سماء المدينة.

ومن المتوقع أن يؤدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات قرب بوابات البلدة القديمة بسبب إجراءات الاحتلال.

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