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الاتحاد الأوروبي يضغط على روسيا بشأن أزمة أوكرانيا

24/10/2014

أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ما يزالون يمارسون ضغوطهم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل الى حل للازمة القائمة في اوكرانيا.

وقالت المصادر إن لقاء القمة الاوروبية الذي عقد أمس الخميس في بروكسل لم يقرر رفع العقوبات المفروضة على موسكو بعد، وأضافت المصادر أن على روسيا احترام السيادة الوطنية لأوكرانيا وتحمل مسؤولياتها في تطبيق خطة السلام التي أبرمت في موسكو.

ويتهم الغرب موسكو بمساندة الانفصاليين الموالين لها في شرق البلاد، ما أدى إلى فرض الغرب عقوبات اقتصادية شاملة على موسكو، وينتقد بوتين فرض هذه العقوبات معتبرا ذلك عملا عدائيا ويطالب برفعها عن بلاده

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