الاتحاد الأوروبي يضغط على روسيا بشأن أزمة أوكرانيا

أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ما يزالون يمارسون ضغوطهم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل الى حل للازمة القائمة في اوكرانيا.

وقالت المصادر إن لقاء القمة الاوروبية الذي عقد أمس الخميس في بروكسل لم يقرر رفع العقوبات المفروضة على موسكو بعد، وأضافت المصادر أن على روسيا احترام السيادة الوطنية لأوكرانيا وتحمل مسؤولياتها في تطبيق خطة السلام التي أبرمت في موسكو.

ويتهم الغرب موسكو بمساندة الانفصاليين الموالين لها في شرق البلاد، ما أدى إلى فرض الغرب عقوبات اقتصادية شاملة على موسكو، وينتقد بوتين فرض هذه العقوبات معتبرا ذلك عملا عدائيا ويطالب برفعها عن بلاده