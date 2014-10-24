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أولاند: توسيع اجراءات الكشف عن إيبولا لتشمل كل وسائل النقل

24/10/2014

أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند عن توسيع إجراءات الكشف عن الإصابة بفيروس إيبولا لتشمل جميع وسائل النقل وذلك كخطوة احترازية لمنع انتشاره.

و صرح أولاند من بروكسل بأن فرنسا يجب ان تمتلك أنظمة رقابية طبية للسيطرة على إيبولا تغطى كافة وسائل النقل حتى البحرية، محذرا من التقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

كما دعا أولاند الاتحاد الاوروبي الى توفير بجانب التمويل المادى أطقم طبية مدربة فضلا ًعن الوسائل اللازمة لعمليات الإجلاء، مذكرا بأن بلاده ملتزمة بإقامة مركز ثالث بغينيا لعلاج مرضى الإيبولا الى جانب مركز أخر لعلاج حالات الإصابة بين أفراد الفرق الطبية العاملة على الأرض.

و كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء الماضى عن رصد 100 مليون يورو لمكافحة وباء إيبولا في إطار خطة لتدريب الأطقم الطبية وإنشاء مراكز لعلاج مرضى الإيبولا فى غينيا وهى من ضمن الدول الأكثر تضررا الى جانب ليبيريا وسيراليون.

و الجدير بالذكر ان فرنسا قد بدأت الأسبوع الماضى تطبيق اجراءات صحية بمطارتها لفحص الركاب القادمين من الدول التى يتفشى بها الوباء عن طريق قياس درجات الحرارة.

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