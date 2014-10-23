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وفد عربى يتوجه لتونس لمراقبة الإنتخابات التشريعية

23/10/2014

توجه وفد مراقبين بجامعة الدول العربية الخميس إلى تونس للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية التى تبدأ الأحد القادم ضمن مشاركة بعض المنظمات والجمعيات الدولية في متابعتها .

وقالت مصادر مسؤولة بجامعة الدول العربية أن السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية كان قد غادر بوفد يوم الأثنين الماضى للإعداد لزيارة هذا الوفد حيث سينضم إليه عدد من المراقبين القادمين من دولهم مباشرة إلى تونس حيث ينتمى كل المراقبين لـ 10 جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية وذلك ضمانا لحيادية عملية مراقبة الانتخابات.

وأشارت إلى انه سيتم توزيع مراقبى الجامعة العربية على معظم الأقاليم الانتخابية التونسية حيث تأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس.

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