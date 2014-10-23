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قتلى وجرحى بتفجيرات في بنغازي

23/10/2014
تفجيرات في بنغازي – صورة أرشيفية

تجددت الاشتباكات المسلحة في بنغازي شرقيَّ ليبيا، بين قوات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي وجنود الكتيبة مائتين وأربعة  دبابات، الموالية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد مصادر محلية أن شخصين جرحا إثر انفجار سيارة ملغمة كانت متوقفة أمام المستشفى الجامعي في بنغازي، بالإضافة لتفجير آخر صباح الخميس في نقطة تفتيش لقوة من الجيش الليبي موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة دريانة، إحدى ضواحي مدينة بنغازي. وقالت المصادر إن الانفجار أسفر عن قتلى وجرحى.

سياسياً، قالت الولايات المتحدة إن الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها ليبيا يكمن في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف تعليقا على دعوة حكومة عبد الله الثني للقوات التابعة لها باقتحام العاصمة طرابلس، أكدت أن العنف لن يفضي إلى حل الأزمة.

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