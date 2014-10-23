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صعود النفط متأثرا بأنباء خفض السعودية لإمدادتها بسبتمبر

23/10/2014
لافتة تظهر أسعر البنزين بإحدى المحطات بأميركا (Getty)

قفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت ما يصل إلى دولارين في البرميل الخميس بعد أن قال مصدر في الصناعة إن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر في أعقاب هبوط الأسعار في فصل الصيف.

وقال سماسرة إن الأسعار لاقت أيضا دعما من بيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو وإحصاءات إنتاج الصناعات التحويلية في الصين.

ونما نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع كثيرا من توقعات المحللين في أكتوبر بحسب ما أظهرته قراءة مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس عند 52.2.

وتسارع نمو أنشطة الصناعات التحويلية في الصين لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في أكتوبر إذ ارتفع مؤشر "HSBC" ماركت لمديري المشتريات إلى 50.4 من 50.2 في سبتمبر.

وارتفع سعر عقود خام برنت تسليم ديسمبر 1.45 دولار أو 1.7% إلى 86.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش وفي وقت سابق من التعاملات قفز برنت 2.12 دولار إلى 86.92 دولارا.

وقفز سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لأقرب استحقاق 1.33 دولار أو حوالي 1.7% إلى 81.86 دولارا للبرميل.

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