شركة شيكولاتة بلجيكية تغير اسمها لتشابهه بتنظيم الدولة

صورة لموقع الشركة على شبكة الإنترنت

غيرت شركة "Italo Chocolate" البلجيكية للشوكولاتة اسمها لأنه لم يعد لها أي علاقة فعلية لا بإيطاليا ولا بسويسرا أواخر العام الماضي إلى "ISIS" وهو الأمر الذي جلب لها المشاكل وسوء الحظ .

وها هي الآن تغير اسمها مرة أخرى لأن الاسم الجديد الذي اختارته هو "ISIS" وتلك الحروف اللاتينية تشير اختصارا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف به اختصارا إعلاميا وصحفيا.

وعلى الرغم من أن التنظيم غير اسمه في يونيو الماضي إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومن ثم يفترض أن الاسم المختصر فقد آخر حرفين فيه لكن شركة الشيكولاتة العالمية لاتزال تعاني من تداعيات تشابه حروف مختصر اسمها السابق مع مختصر تنظيم "داعش بالإنجليزية".

ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1923 واختار مؤسسها في ذلك الحين الاسم السابق لأنه تعلم هذه الحرفة من إيطاليا وسويسرا لكن مدراءها قرروا عام 2013 تغييره.

وقالت دزيريه ليبيرت مديرة تسويق الشركة الخميس لقد "اخترنا اسم "ISIS" لأنه كان اسم العلامة التجارية لمنتجاتنا، ولو كنا نعرف أن هناك منظمة إرهابية تحمل الاسم نفسه لما اخترناه إطلاقا".

وأضافت مديرة التسويق "هناك شركات دولية نتعامل معها تقول إنه لم يعد بمقدورها أخذ كميات كبيرة من إنتاجنا بسبب نظرة المستهلكين السلبية إلى الاسم".

ومن ثم قررت الشركة تغيير اسمها للمرة الثالثة إلى "Lippert" وهو إشارة إلى اسم عائلة ملاك الشركة.

وتنتج الشركة أكثر من خمسة آلاف طن من الشوكولاتة كل عام وتبلغ عائداتها حوالي 35 مليون يورو "" 44.17 مليون دولار سنويا.