تنظيم الدولة يتقدم في محافظة الأنبار العراقية

عناصر تنظيم الدولة في الشام (أرشيف-رويترز)

حقق تنظيم الدولة المتطرف تقدما إضافيا الخميس في محافظة الأنبار في غرب العراق حيث تواجه القوات العراقية والعشائر المساندة لها مزيدا من التراجع بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

وقال غازي نجرس الكعود النائب عن الأنبار لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن "منطقة البونمر -في إشارة إلى العشيرة التي ينتمي إليها الكعود- سقطت بالكامل بيد عناصر تنظيم داعش"، وهو الاسم المختصر الذي يعرف به التنظيم في العراق.

من جهته أكد شعبان العبيدي العقيد في الشرطة العراقية سيطرة التنظيم على المنطقة الواقعة قرب مدينة هيت التي سيطر عليها التنظيم الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن عناصر تنظيم الدولة شنوا هجوما بعيد الساعة الثالثة فجر الخميس واستمر حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن عناصر التنظيم احتجزوا أكثر من 60 شخصا من بينهم عناصر من القوات العراقية.

وسيطر تنظيم الدولة إثر هجوم كاسح شنه في يونيو الماضي على مناطق واسعة في شمال العراق لا سيما مدينة الموصل ومناطق واسعة في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك.

ويسيطر التنظيم منذ مطلع العام على مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي في الأنبار كبرى المحافظات العراقية، والتي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية وتجاور محافظة بغداد.

وحقق التنظيم خلال الأسابيع الماضية -وعلى الرغم من الضربات الجوية المتتالية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة- تقدما إضافيا في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية والتي تتمتع بطبيعة صحراوية ويخترقها نهر الفرات.

وحذر مسؤولون محليون وعشائريون في المحافظة من احتمال سقوطها بالكامل في يد التنظيم المتطرف ما لم تتدخل قوات برية أجنبية في المعارك. إلا أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر أن أي تدخل مماثل "سيعقد" الوضع في البلاد.