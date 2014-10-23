المرصد السوري: التحالف قتل 553 شخصا بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 553 شخصا في سوريا بينهم 32 مدنيا منذ بدء الحملة على تنظيم "الدولة".

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن 464 قتيلا كانوا من مقاتلي "الدولة" التي استولت على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

وأوضح المرصد أن 57 عضوا بجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا قتلوا أيضا في الضربات الجوية التي بدأت قبل شهر، وأضاف أن ستة أطفال وخمس نساء بين القتلى المدنيين.

وتشن الولايات المتحدة ضربات على تنظيم "الدولة" في العراق منذ يوليو، وفي سوريا منذ سبتمبر، بمساعدة حلفاء عرب.

وضربت بريطانيا وفرنسا أيضا أهدافا لتنظيم الدولة في العراق.

وبررت واشنطن تحركها في سوريا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل باتريك رايدر قد قال في وقت سابق إن واشنطن أخذت "تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين أو أضرار لحقت بالمنشآت المدنية بمحمل الجد وهناك عملية جارية للتحقيق في كل ادعاء."

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 200 ألف شخص لاقوا حتفهم في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المرصد إن ضربات التحالف أصابت محافظات حلب ودير الزور وإدلب والرقة والحسكة.