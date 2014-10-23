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الصين تنتقد أميركا لنشرها منظومة دفاع صاروخي باليابان

23/10/2014
صورة أرشيفية لمنظومة رادار إكس باند بقاعدة بيرل هاربر (Getty)

قالت الحكومة الصينية الخميس إن الولايات المتحدة تضر بالاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادي عبر وضع رادار للدفاع الصاروخي في قاعدتها باليابان.

وعبرت اليابان "حليفة واشنطن" عن قلق متزايد بشأن موقف الصين الأكثر تشددا في بحر الصين الشرقي حيث يخوض الجيران صراعا للسيطرة على مجموعة من الجزر غير المأهولة.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية هذا العام بينها اثنتان على صاروخين متوسطي المدى قادرين على ضرب أهداف في اليابان، كما هددت بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن منظومة رادار "إكس باند" وصلت الثلاثاء إلى منشأة اتصال عسكرية أميركية في كيودو في غرب اليابان، ومن المتوقع أن توضع المنظومة بالخدمة بشكل كامل بحلول نهاية العام.

وقالت هوا شون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية "إن الدول المجاورة الماضية في نشر منظومة مضادة للصواريخ في منطقة آسيا-المحيط الهادي وتسعى إلى ترسيخ الأمن من جانب واحد لا تسدي خدمة للاستقرار الإستراتيجي والثقة المتبادلة في المنطقة"، وأضافت "إنه أمر غير ذي فائدة للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا".

وأشارت إلى أنه "يتعين على البلدان ألا تلجأ إلى المبررات عند إضرارها بالمصالح الأمنية لبلدان أخرى" واصفة الوضع بأنه "يثير قلقا عميقا".

وزادت الصين إنفاقها العسكري في السنوات الماضية ووضعت في الخدمة غواصات حديثة وسفنا وصواريخ بالستية مضادة للسفن الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة ردا على وجودها العسكري في المنطقة.

من جهته قال تشاك هاغل وزير الدفاع الأميركي إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية مجهزتين بمنظومتين صاروخيتين ستتوجهان إلى اليابان ردا على استفزازات كوريا الشمالية.

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