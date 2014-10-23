البث الحي
منوعات

الصحة العالمية: 10 آلاف إصابة بالإيبولا بسبع دول

23/10/2014

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقرب من 10 آلاف حالة ما بين مؤكدة أو محتملة أو يشتبه بإصابتها بفيروس الإيبولا في خمس دول هى غينيا، وليبيريا، وسيراليون، وإسبانيا، والولايات المتحدة، فضلا عن بلدين من البلدان المتضررة السابقة وهى السنغال ونيجيريا.

وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية – وفقا للموقع الإلكترونى الرسمى للمنظمة إن عدد من لقوا حتفهم بسبب الإصابة بالإيبولا حتى الآن يقدر بأربعة آلاف و877 شخصا، حيث يبقى انتقال المرض مستمرا وعلى نطاق واسع فى غينيا وليبيريا وسيراليون.

وأشارت المنظمة إلى أن كلا من أسبانيا والولايات المتحدة تواصلان رصد الحالات المحتملة، وقد تم الإعلان عن خلو المريض الوحيد من الإيبولا فى أسبانيا للمرة الثانية فى 21 من الشهر الجاري، وسيتم الإعلان عن خلو أسبانيا من الفيروس بعد 42 يوما من تاريخ الاختبار الثانى الذى أجرى على المريض، ما لم تظهر حالة جديدة خلال تلك الفترة

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)