الشيوخ الإيرلندي يقر اقتراحا يدعو دبلن للاعتراف بفلسطين

صورة أرشيفية لمظاهرة مؤيدة لفلسطين في إيرلندا (الأناضول)

في الخطوة الثانية من نوعها بعد تحرك بريطاني مماثل أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي اقتراحا غير ملزم، يدعو حكومة دبلن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، مما يجعلها الدولة الأوروبية الثالثة خلال أقل من شهر ترمي ثقلها وراء محاولة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد في رام الله.

الاقتراح الذي قدمه أفريل باور عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الإيرلندي "حزب المعارضة الرئيسي في البلاد" صدر دون حاجة للتصويت لحصوله على دعم غالبية النواب قبل مناقشته.

ويعتبر مجلس الأعيان الإيرلندي هو الغرفة الأعلى في البرلمان الإيرلندي ويضم 60 عضوا.

والاقتراح الذي تم تمريره يدعو "الحكومة -الإيرلندية- للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وبذل كل ما في وسعها على المستوى الدولي للمساعدة في تأمين حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وتعد هذه الخطوة الإيرلندية هي الثانية من نوعها أوروبيا على المستوى البرلماني بعد تحرك بريطاني مماثل قبل 10 أيام.

وكانت الحكومة السويدية الجديدة أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر، كما صوت مجلس العموم البريطاني لصالح قرار غير ملزم يدعو لندن إلى أن تفعل الشيء نفسه.

والأسبوع الماضي قدم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني اقتراحا إلى الكونغرس الإسباني يدعو إلى الاعتراف بفلسطين، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد التصويت.