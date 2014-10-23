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الذهب يستقر.. والدولار يرتفع ..والجنيه يتراجع

23/10/2014

اتجه سعر الذهب للاستقرار عند 1240 دولارا للأوقية الخميس في ظل تراجع أسواق الأسهم الآسيوية واقتراب الدولار من أعلى مستوياته خلال الأسبوع الجاري.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بفعل قلق المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي جراء تراجع الأسهم الأمريكية وهبوط أسعار النفط بينما لم تتأثر الأسواق بأرقام متباينة لقطاع الصناعات التحويلية الصيني.

في الوقت نفسه يقترب الدولار من أعلى مستوى له خلال الأسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعوما ببيانات أفضل من التي كانت متوقعة حول التضخم الأمريكي.

كما تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته للجلسة مقابل الدولار واليورو بعد انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية خلال سبتمبر الماضي لتعطي مؤشرا جديدا على تباطؤ التعافي الاقتصادي.

فقد سجل الاسترليني 1.6014 دولار بانخفاض 0.3 في المئة، فيما واصل اليورو مكاسبه مسجلا ذروته عند 79.15 بنس.

 

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