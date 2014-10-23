أردوغان: مئتان من البشمركة سيعبرون لكوباني من تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيف-EPA)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس إنه أحيط علما بالتوصل إلى اتفاق لعبور 200 من مقاتلي البشمركة الأكراد العراقيين الحدود عبر تركيا للدفاع عن مدينة كوباني السورية في مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة.

وقال مسؤول كبير في إقليم كردستان العراق إن قوات البشمركة ستكون مزودة بأسلحة أثقل من تلك التي يستخدمها المقاتلون الأكراد في كوباني والذين يقولون إنهم بحاجة إلى أسلحة خارقة للدروع لصد تقدم تنظيم الدولة.

وكان أردوغان يتحدث بعد أن وافق برلمان كردستان العراق الأربعاء على خطة لإرسال مقاتلين إلى سوريا.

وقال هلكورد حكمت المتحدث باسم البشمركة إن الاستعدادات لإرسال قوات إلى كوباني جارية لكنه أضاف أن ذلك لن يحدث اليوم الخميس.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في ريجا عاصمة لاتفيا "علمت أنهم توصلوا إلى اتفاق أخيرا على عدد 200 "مقاتل".

ويحرص تنظيم الدولة على تعزيز مكاسبه في شمال سوريا ويكثف هجومه على كوباني حتى مع استمرار قوات تقودها الولايات المتحدة في قصف مواقعه.

وأسقطت الولايات المتحدة جوا أسلحة وإمدادات طبية للأكراد في كوباني قدمتها حكومة إقليم كردستان.

وجدد أردوغان الخميس انتقاده للخطوة الأميركية ووصف القوة الكردية الرئيسية التي تدافع عن المدينة بالجماعة "الإرهابية".

وتعليقا على مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما مطلع الأسبوع قال أردوغان "هل تنظر تركيا إلى هذا العمل بشكل إيجابي؟.. لا، أميركا فعلت ذلك متجاهلة تركيا وقلت له "أوباما" إن كوباني ليست مكانا إستراتيجيا بالنسبة لكم في الوقت الحالي وإنما هي مكان إستراتيجي بالنسبة لنا".