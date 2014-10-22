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عشرة مصابين بانفجار قنبلة قرب جامعة القاهرة

22/10/2014
رجال الشرطة المصرية يمشطون مكان الانفجار (EPA)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن انفجارا وقع خارج جامعة القاهرة الأربعاء مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص ستة من رجال الشرطة "أربعة ضباط ومجندين اثنين" وأربعة مواطنين.

وقالت الشرطة المصرية على صفحتها بفيسبوك: صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أنه مساء الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجارى وقع انفجار بميدان النهضة أمام محيط جامعة القاهرة أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة "أربعة ضباط ومجندين اثنين" وأربعة مواطنين بإصابات متوسطه، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وانتقل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لمكان الانفجار وجارى تمشيط منطقة الانفجار.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أنه قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات ينفذها متشددون منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي إثر احتجاجات على حكمه.

وكانت جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات بؤرة ساخنة للاحتجاجات بعد عزل مرسي لكن الاحتجاجات تراجعت بشكل ملحوظ مع بداية العام الدراسي الجديد هذا الشهر بعد تشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج الجامعات.

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