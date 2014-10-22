راشد الغنوشي يفوز بجائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2014

كتابات الغنوشي مهدّت لطريق بناء إسلام متماش مع الحداثة(الجزيرة نت)

أعلنت مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" ومقرها برلين فوز التونسي راشد الغنوشي بجائزتها لعام 2014 والتي سيتسلمها في برلين في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وكانت المؤسسة أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستخصص جائزتها لعام 2014 لشخصية عربية أسهمت بكتاباتها أو تأثيرها السياسي في إنضاج فكرة الإسلام والمجتمع المدني وإبراز قدرة الدين على مواكبة العصر.

وقالت المؤسسة إن الغنوشي "أحد الشخصيات البارزة التي مهدت لطريق بناء إسلام معاصر متماش مع الحداثة، كما إنه أحد أبرز المفكرين المسلمين العرب المعاصرين."

وأضاف البيان أن الغنوشي لا يقتصر تأثيره على نشاطه السياسي "بل إن لكتاباته أيضا تأثيرها على الفكر السياسي الإسلامي في تونس والعالم العربي الإسلامي."

ومؤسسة ابن رشد التي تأسست عام 1998 في ذكرى 800 عام على وفاة الفيلسوف العربي ابن رشد تمنح جائزة سنوية قيمتها المالية رمزية "2500 يورو" في مجال يتغير من عام لآخر ويعلن عنه قبل أشهر من التصويت على اسم الفائز.

وفاز بالجائزة مفكرون وفنانون، منهم الجزائري محمد أركون والمغربي محمد عابد الجابري والسودانية فاطمة أحمد إبراهيم والسورية رزان زيتونة، والمصريون محمود أمين العالم وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد وسمير أمين، والفلسطينيون عزمي بشارة وعصام عبد الهادي والمطربة ريم بنا.

والغنوشي ثالث تونسي يفوز بالجائزة التي سبق أن نالها كل من المخرج نوري بوزيد والصحفية سهام بن سدرين.