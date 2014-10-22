خامنئي يلوم الغرب عن صعود تنظيم "الدولة"

خامنئي يلوم الغرب في التصرفات الغير مسؤولة (أسوشيتد برس)

ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي باللوم على القوى الغربية عن صعود مقاتلي تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا.

وإيران والولايات المتحدة خصمان لدودان منذ عقود لكنهما يشتركان الآن في مصلحة استراتيجية تتعلق بتجريد تنظيم "الدولة" الذي يهدد بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط من الأراضي التي استولى عليها.

لكن التعاون تعطل جزئيا لأن كلا من واشنطن وطهران تدعمان طرفين متعارضين في الحرب الأهلية في سوريا، وتنظيم "الدولة" من قوى المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد. وتعارض واشنطن الأسد لكنها تعتبر أن تنظيم "الدولة" تهديد أكبر، وتنفذ ضربات جوية لمحاولة تحييد التنظيم بدعم من حلفاء غربيين وعرب خليجيين.

وقال خامنئي إن "الوضع المعقد الحالي هو نتيجة التصرفات غير المسؤولة في سوريا، من قوى أجنبية إلى جانب دول إقليمية معينة"".

وأشاد بالعراق "لرفض السماح باستخدام أراضيه" ضد الأسد الذي تدعمه طهران ضد مقاتلي المعارضة الساعين للإطاحة به.

وقال خامنئي: يجب أن نقاومهم بصلابة، مشيراً إلى المعارضين للأسد، مضيفا ً "لا ثقة عندي في إخلاص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة" ضد تنظيم "الدولة" نحن نعتقد أن مشكلة تنظيم "الدولة" والإرهاب يجب أن تعالجها الدول الإقليمية".

وقال خامنئي الشهر الماضي إنه شخصيا رفض عرضا من الولايات المتحدة لإجراء محادثات لقتال تنظيم "الدولة".

وتحدث خامنئي لدى استقبال رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي في مقره، متعهداً "بألا يدخر جهدا لدعم أمن العراق وسلامة أراضيه".

وقال إن الوضع المعقد في المنطقة يجعل أمن دولها غير قابل للانفصال، أمن العراق الشقيق المجاور لا غنى عنه.. مثل أمننا."

من ناحية أخرى ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طمأن عبادي في اجتماع على أن طهران "ستواصل دعم بغداد بتوفير مستشارين عسكريين وأسلحة للحكومة."

ودعا روحاني أيضا إلى تعاون إقليمي أكبر لمحاربة تنظيم "الدولة"، وقال "الإرهاب والتطرف يجب التصدي لهما بأسلوب موحد ومتسق.. هذا هو السبيل الوحيد لاجتثاث الظاهرة."