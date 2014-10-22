الشرطة الكندية تلاحق مشتبها بهم بإطلاق النار بأوتاوا

الشرطة الكندية تطوق مكان الحادث (EPA)

قال متحدث باسم شرطة أوتاوا إن الشرطة تبحث عن عدد من المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار الأربعاء بالقرب من نصب تذكاري لضحايا الحرب الكندية ومبنى البرلمان المجاور له في العاصمة الكندية.

وأفادت وسائل الإعلام وشهود عيان أن جنديا كنديا أصيب عند النصب التذكاري في وسط أوتاوا وأن مسلحا قتل بالرصاص في مبنى البرلمان المجاور، ولكن المباني ما زالت مغلقة.

كما قال مستشفى في أوتاوا إنه استقبل ثلاثة مصابين بينهم اثنان في حالة مستقرة بعد حادث إطلاق النار.

وكانت الشرطة الكندية فرضت طوقا أمنيا حول البرلمان في العاصمة الكندية أوتاوا وتمكنت من إخراج رئيس الوزراء ستيفن هاربر بعد إصابة جندي بطلق ناري أثناء نوبته في حراسة نصب تذكاري لضحاي الحرب قريب من المبنى.

وأفاد شهود أنهم رأوا مسلحا يجري تجاه مبنى البرلمان بعد إطلاق النار.

وقال أحد الشهود إنه رأى رجلا يجري باتجاه قاعة البرلمان والشرطة تلاحقه، وأضاف أنه سمع بعد ذلك عدة طلقات ورجح إطلاقها من سلاح رشاش.

وفرضت قوة كبيرة من الشرطة تساندها عربات مدرعة طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء كما صرح بذلك مسؤول أمني.

ويأتي الحادث الجديد بعيد قيام شاب بدهس جنديين قتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح، وقتلت الشرطة الشاب المسؤول عن الحادث الذي قالت الحكومة إنه "هجوم إرهابي".