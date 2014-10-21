مايكروسوفت ستمنح تطبيقات لمكافحة الإيبولا للباحثين

ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (Getty-أرشيف)

قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للبرمجيات إن الشركة العملاقة ستقدم تطبيقات خاصة بأجهزة الكمبيوتر والأبحاث مجانا لدعم الأطباء الباحثين العاملين بمجال مكافحة الإيبولا.

وقال ساتيا ناديلا في عرض لمشروعات الشركة في سان فرانسيسكو "أحد الأمور التي سنقوم بها هي إتاحة منصة "آزور" لتشغيل أجهزة الكمبيوتر أمام المجتمع البحثي".

وآزور هو اسم منصة الخدمة السحابية للكمبيوتر لشركة مايكروسوفت وهي بالأساس عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكبر كم من المعلومات والتحكم بأنظمة الكمبيوتر عن بعد عبر الإنترنت.

وقال ناديلا "إضافة إلى ذلك لدينا بعض الأدوات التي طورها باحثو مايكروسوفت للمساعدة في الوصول إلى لقاح ونحن نريد أن نأخذ كل هذا ونقدمه للمجمع البحثي".

وجاء على موقع الشركة على الإنترنت إن وحدة أبحاث مايكروسوفت "ترحب بالمقترحات البرمجية للمشروعات التي تعمل بها من أجل الوصول إلى فهم أفضل لكيفية انتشار وعلاج فيروس الإيبولا".

وجاء على الموقع أيضا أن المقترحات المقدمة من باحثين يتبعون مؤسسات أكاديمية "سيخصص لها حسابات على نظام مايكروسوفت آزور وموارد للتخزين".

والإطلاع على شبكة مراكز بيانات مايكروسوفت الواسعة قد يساعد الباحثين الذين يتطلعون إلى تخزين وتحليل مجموعات كبيرة من البيانات التي يصعب دراستها باستخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات المحلية فقط.