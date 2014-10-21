البث الحي
منوعات

غي مون: الحل العسكري بسوريا يمكن أن يغذي التطرف

21/10/2014

الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الثلاثاء من أن الرد العسكري وحده على تهديد تنظيم الدولة في سوريا يمكن أن يغذي التطرف لدى مزيد من الجماعات المسلحة ويشعل مزيدا من العنف.

وقال بان لمجلس الأمن الدولي عن الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المندلعة في سوريا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة "هدفنا الاستراتيجي الطويل الأجل في سوريا ما زال هو التوصل لحل سياسي."

وأضاف "الرد العسكري الصرف للتهديد الخبيث الجديد الذي يمثله تنظيم الدولة يمكن ان يسهم في نهاية الأمر في تطرف جماعات مسلحة أخرى ويشعل دورة من العنف المتجدد."

واستولى التنظيم على مساحات واسعة من سوريا والعراق وتستهدفه ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة في كلا البلدين.

ويقاتل التنظيم حاليا قوات كردية للسيطرة على بلدة كوباني السورية على الحدود مع تركيا. وحذر مبعوث الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا الذي عينه بان للتوسط في حل سياسي في سوريا من أن آلاف الناس يمكن أن يذبحوا اذا سقطت كوباني في يد تنظيم الدولة.

وقال بان في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الاوسط "كوباني مجرد واحد من أماكن كثيرة في أنحاء سوريا يواجه المدنيون فيها خطرا داهما."

وتابع "بالإضافة إلى وحشية تنظيم الدولة تواصل الحكومة السورية تنفيذ هجمات ضد مناطق سكنية بوحشية وعشوائية بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة."

وحث بان المجلس على تقديم دعم كامل لجهود دي ميستورا "لتقليص معاناة الشعب السوري والمساهمة في حل سياسي". وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 3.2 مليون سوري فروا من العنف الذي قتل حوالي 200 الف شخص منذ عام 2011.

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)