الطلب الصيني يدفع برنت للصعود

ارتفع سعر خام برنت، يوم الثلاثاء، مسجلاً 86 دولارا للبرميل بفضل تنامي الطلب الصيني، محققاً مكاسب محدودة بفعل وفرة المعروض ومخاوف بشأن نموالاقتصاد العالمي.

وزاد الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بنسبة 6.2 % في سبتمبر الماضي مقارنة مع أغسطس، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ فبراير .

بينما زاد إنتاج المصانع في الصين 8 % في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز توقعات المستثمرين في تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات الثلاثاء نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.3 % في الربع الثالث العام الجاري، متجاوزا التوقعات، ولكنها ضمن موجة ضعيفة منذ الأزمة المالية العالمية 2009.

ودفع تراجع معدل النمو في الصين وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الأسبوع الماضي "في البلدان التي لا تكون عملتها مربوطة بالدولار الأمريكي ساعدت التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي على إبطال جانب من أثر التراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهكذا فإن الإيرادات الإسمية لصادرات روسيا بالروبل زادت في الآونة الأخيرة على الرغم من هبوط قيمتها بالدولار".