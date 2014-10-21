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الحزب الحاكم السوداني يختار البشير مرشحه للرئاسيات

21/10/2014

الرئيس السوداني عمر البشير

قال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الثلاثاء إن الحزب اختار الرئيس عمر حسن البشير مرشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل نيسان عام 2015 . وكان البشير (70 عاما) أشار من قبل إلى أنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.

إلا أن إبراهيم غندور نائب رئيس الحزب قال لرويترز إن البشير اختاره مجلس اتخاذ القرار في الحزب من بين خمسة مرشحين في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.

وأضاف أن اسمه سيكون الاسم الوحيد الذي سيتقدم به الحزب في تصويت نهائي بمؤتمر الحزب الذي سيبدأ الخميس. وقال غندور إن رئيس الحزب سيكون المرشح للرئاسة وفقا للوائح الحزب.

وحضر البشير اجتماع الحزب الثلاثاء مع المرشحين الأربعة الآخرين ولكنه كان الوحيد الذي تم اختياره. وفي تصريحات مقتضبة قال إنه سيلقي كلمة في مؤتمر الحزب يوم الخميس.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني وهو أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الأسبوع الماضي أنه سيقاطع الانتخابات موضحا أن غياب الديمقراطية لن يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وهو ما يقلل من مصداقية العملية الانتخابية.

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