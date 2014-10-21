الحزب الحاكم السوداني يختار البشير مرشحه للرئاسيات

الرئيس السوداني عمر البشير

قال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الثلاثاء إن الحزب اختار الرئيس عمر حسن البشير مرشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل نيسان عام 2015 . وكان البشير (70 عاما) أشار من قبل إلى أنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.

إلا أن إبراهيم غندور نائب رئيس الحزب قال لرويترز إن البشير اختاره مجلس اتخاذ القرار في الحزب من بين خمسة مرشحين في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.

وأضاف أن اسمه سيكون الاسم الوحيد الذي سيتقدم به الحزب في تصويت نهائي بمؤتمر الحزب الذي سيبدأ الخميس. وقال غندور إن رئيس الحزب سيكون المرشح للرئاسة وفقا للوائح الحزب.

وحضر البشير اجتماع الحزب الثلاثاء مع المرشحين الأربعة الآخرين ولكنه كان الوحيد الذي تم اختياره. وفي تصريحات مقتضبة قال إنه سيلقي كلمة في مؤتمر الحزب يوم الخميس.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني وهو أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الأسبوع الماضي أنه سيقاطع الانتخابات موضحا أن غياب الديمقراطية لن يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وهو ما يقلل من مصداقية العملية الانتخابية.