البنتاغون: المقاتلون الأكراد يسيطرون على أغلب كوباني

مدينة كوباني

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إن الوضع في مدينة كوباني السورية التي يحاصرها تنظيم الدولة ما زال هشا لكن القوات الكردية ما تزال تسيطر على أغلب المدينة.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطيران الأمريكي نفذ أربع ضربات جوية على أهداف لتنظيم الدولة الاسلامية يومي الاثنين والثلاثاء وانضمت له دول شريكة في ثلاث هجمات في العراق. وأضاف بيان للقيادة المركزية أن مقاتلات وقاذفات وطائرات هجومية استخدمت في الغارات وعادت كلها سالمة.

ودمرت الضربات قرب كوباني في سوريا مواقع قتالية ومبنى ووحدة تابعة للتنظيم. وذكر البيان أنه في العراق دمر موقع قتالي جنوب شرقي سد الموصل وآخر جنوبي مصفاة بيجي في حين احبطت ضربة أخرى شمالي الفلوجة هجوما للتنظيم المتشدد.

في سياق متصل تقدم مقاتلو تنظيم الدولة نحو جبل سنجار بالعراق الثلاثاء وشددوا الحصار على ألاف اليزيديين العالقين الذين طلبوا من الولايات المتحدة وحلفائها التحرك لتجنب مزيد من إراقة الدماء.

وكان مقاتلو تنظيم الدولة قد هاجموا في المنطقة المحيطة بسنجار في شمال غرب العراق في اغسطس/اب. وبدأ هجوم جديد في الفجر يوم الاثنين عندما تقدم مقاتلون يستقلون عربات همفي ومركبات مدنية وهاجموا العديد من المجمعات السكنية لليزيديين وأجبروهم على التقهقر إلى الجبل.

وقال علي قاسم وهو متطوع يزيدي على الجبل "هم أكثر عددا وأكثر تسليحا. لا نعرف إلى متى يمكننا صدهم." وأضاف قاسم إن معظم الأسر كانت قد فرت بحلول الوقت الذي وصل فيه مقاتلو التنظيم، لكن بعضهم لم يتمكن من المغادرة وبقوا محاصرين في مجمعات سكنية.