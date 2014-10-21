الأمم المتحدة تدعو لتقديم إغاثة إنسانية فورية لغزة

مبان دمرت في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الثلاثاء المجتمع الدولي لتقديم إغاثة انسانية عاجلة بقيمة 414 مليون دولار لغزة قبل حلول فصل الشتاء. وابلغ بان غي مون، الذي زار غزة في الاسبوع الماضي، مجلس الأمن بأنه شاهد" أميالا من الدمار الشامل".

وقال إن أكثر من 100 ألف من سكان غزة بدون مأوى بما في ذلك أكثر من 50 ألف مازالوا يقيمون في مدارس تابعة للأمم المتحدة ويحتاجون إلى مساعدات فورية.

وأضاف " الكثيرون مازالوا يفتقرون إلى المياه عبر شبكة المياه البلدية و مدة انقطاع الكهرباء تصل إلى 18 ساعة يوميا أمر شائع هناك".

في سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الثلاثاء إنه سيمضي قدما في إجراء تحقيق في الهجمات على منشآت للأمم المتحدة أثناء حرب إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة واستخدام مواقع المنظمة الدولية لتخزين أسلحة.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الالاف من المساكن دمرت أو لحقت بها أضرار في القتال الذي استمر 50 يوما بين اسرائيل والنشطاء الفلسطينيين وان 108 آلاف شخص مشردون في القطاع. وفي مؤتمر للمانحين عقد في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري.

وتعهدت نحو 50 دولة بتقديم 5.4مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة. ودعا بان غي مون الدول المانحة لترجمة تعهداتها إلى "مساعدات ملموسة على الارض". ويحتاج قطاع غزة إلى 1.2 مليار دولار للتعافي الفوري و2.4 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار.

يذكر أن إسرائيل شنت عملية الجرف الصامد في شهر تموز/يوليو الماضي بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه اراضيها.

واسفرت العملية عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة اكثر من عشرة الاف اخرين وتدمير البنية التحتية ومئات المنازل والمنشأة . وقتل أكثر من 70 اسرائيليا وأصيب اكثر من مئة اخرين.