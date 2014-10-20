البث الحي
منوعات

وفد من الجامعة العربية لمراقبة انتخابات تونس

20/10/2014
صورة أرشيفية لمسيرة انتخابية سابقة في تونس (EPA)

غادر القاهرة الاثنين وفد من المراقبين التابعين للجامعة العربية برئاسة السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة متوجها إلى تونس للمشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد القادم.

وصرح أحد أعضاء الوفد بأن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات التونسية تأتي تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس.

ويضم الوفد عددا من كبار موظفي الجامعة للإعداد لزيارة باقى أعضاء الوفد أواخر الأسبوع الجاري.

ويضم الوفد عشرات المراقبين من عشر دول عربية تم تدريبهم على عمليات المراقبة، وسيتم توزيعهم على عدد من المدن ومراكز الاقتراع التونسية، وسيتولى مركز تابع للجامعة العربية فى تونس توفير المساعدات اللوجستية لفريق مراقبى الجامعة لمتابعة الانتخابات وحتى إعلان النتائج.

وأكدت مصادر أن الجامعة حريصة على المشاركة فى مراقبة هذه الانتخابات والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل لأنها ستصل بالتجربة التونسية إلى ختام استحقاقاتها الديمقراطية باستكمال ما بدأته من إقرار للدستور ثم إجراء انتخابات تشريعية ثم الرئاسية.

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)