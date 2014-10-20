وفد من الجامعة العربية لمراقبة انتخابات تونس

صورة أرشيفية لمسيرة انتخابية سابقة في تونس (EPA)

غادر القاهرة الاثنين وفد من المراقبين التابعين للجامعة العربية برئاسة السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة متوجها إلى تونس للمشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد القادم.

وصرح أحد أعضاء الوفد بأن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات التونسية تأتي تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس.

ويضم الوفد عددا من كبار موظفي الجامعة للإعداد لزيارة باقى أعضاء الوفد أواخر الأسبوع الجاري.

ويضم الوفد عشرات المراقبين من عشر دول عربية تم تدريبهم على عمليات المراقبة، وسيتم توزيعهم على عدد من المدن ومراكز الاقتراع التونسية، وسيتولى مركز تابع للجامعة العربية فى تونس توفير المساعدات اللوجستية لفريق مراقبى الجامعة لمتابعة الانتخابات وحتى إعلان النتائج.

وأكدت مصادر أن الجامعة حريصة على المشاركة فى مراقبة هذه الانتخابات والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل لأنها ستصل بالتجربة التونسية إلى ختام استحقاقاتها الديمقراطية باستكمال ما بدأته من إقرار للدستور ثم إجراء انتخابات تشريعية ثم الرئاسية.