مايكروسوفت تطلق ساعتها الذكية خلال أسابيع

ساعة ذكية (أرشيف-EPA)

قالت مجلة فوربس إن شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت تستعد لإطلاق ساعة ذكية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأضافت المجلة أن الساعة الذكية الجديد ستتمتع بمميزات فعالة من ضمنها متابعات الحالة الحيوية لمرتديها مثل ضربات القلب والنبض وغيرها، إلى جانب قدرتها الواسعة على التعامل والاتصال بعدد كبير ومتنوع من الأجهزة المحمولة الذكية.

ونقلت مجلة فوربس عن مصدر قريب من المشروع لكن لم يصرح باسمه قوله إن ساعة مايكروسوفت الذكية الجديدة ستتمتع بعمر طويل نسبيا للبطارية يمتد لأكثر من يومين في ظروف الاستعمال العادي للمستخدم. بالمقارنة بالساعات الذكية المتاحة في الأسواق حاليا والتي تحتاج لإعادة الشحن بشكل يومي.

وأضافت فوربس أن الساعة الذكية الجديدة ستكون متاحة في الأسواق قريبا بعد الكشف عنها مباشرة وذلك في سعي من الشركة العملاقة للحاق بموسم العطلات في أميركا الشمالية.

من جهة أخرى أحجمت شركة مايكروسوفت عن التعليق بشأن ساعتها الذكية.

يذمر أن شركة آبل كشفت عن ساعتها الذكية في التاسع من سبتمبر الماضي والتي تجمع بين مراقبة صحة مستخدمها ومراقبة أنشطة اللياقة البدنية الخاصة به وستطلق للبيع في أوائل 2015، في حين كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس العملاقة عن ساعتها الذكية غالاكسي غير في سبتمبر 2013.