لامبارد يغيب عن سيتي في موسكو بدوري أبطال أوروبا

فرانك لامبارد لاعب مانشستر سيتي

لن يكون بوسع مانشستر سيتي الاستعانة بلاعبه المخضرم فرانك لامبارد عندما يلعب في ضيافة تشسكا موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعدما تعرض لإصابة في لقاء انتهى بفوز ناديه 4-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري المحلي يوم السبت الماضي.

وأصيب لامبارد – لاعب تشيلسي السابق والذي يلعب حاليا في سيتي على سبيل الإعارة من نيويورك سيتي لمدة ستة أشهر – في فخذه أمام توتنهام وخرج منقولا على محفة.

وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي الاثنين إن لامبارد لم يسافر مع تشكيلة الفريق لمباراته المنتظرة أمام تشسكا المقرر إقامتها خلف الأبواب المغلقة في موسكو بسبب عقوبة على المنافس.

وجمع سيتي نقطة واحدة فقط من أول جولتين ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري الأبطال وسيكون في حاجة للفوز على تشسكا فريق الذيل من أجل المنافسة على التأهل إلى جانب بايرن ميونيخ وروما.