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لافروف: التوتر بين موسكو وواشنطن قد يستمر طويلا

20/10/2014

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن الجفاء الذي ساد في العلاقات الأمريكية الروسية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا من المرجح أن يستمر لفترة طويلة. وفي محاضرة عامة انتقد خلالها السياسة الخارجية الأمريكية قال لافروف إنه يأمل أن تبدأ العلاقة في التحسن بعد أن يثبت التراجع عند نقطة ما.

وقال "هناك دائما ميل لاستخدام التشبيهات.. على سبيل المثال يسألني الناس عن حرب باردة ثانية أو عن العودة للحرب الباردة القديمة. بالطبع هذه ليست حربا باردة." لكنه أضاف "هذه الفترة الجديدة في علاقتنا ستكون فترة طويلة."

وتختلف موسكو وواشنطن بشان قضايا بينها حقوق الإنسان والحد من التسلح بالإضافة للأزمة في أوكرانيا التي فرضت خلالها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا. وردت موسكو بفرض قيود على بعض الواردات الغذائية الغربية.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بإرسال جنود وأسلحة إلى شرق أوكرانيا لمساعدة الانفصاليين المؤيدين لموسكو الذين يحاربون قوات الحكومة. وتتهم موسكو واشنطن بدعم انقلاب أطيح فيه بالرئيس الأوكراني المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وينفي كل طرف اتهامات الآخر.

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