تنصيب جوكو ويدودو رئيسا لإندونيسيا

الرئيس الإندونيسي الجديد أثناء مراسم حلف اليمن (EPA)

تم تنصيب جوكو ويدودو الاثنين رئيسا لإندونيسيا في مراسم احتفالية أمام البرلمان حضرها العديد من المسؤولين الأجانب بعد ثلاثة أشهر على انتخابه على رأس ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

وأدى جوكو ويدودو المعروف بلقب "جوكوي" اليمين الدستورية أمام مجلسي البرلمان خلفا لسوسيلو بامبانغ يودويونو الذي قضى ولايتين رئاسيتين من خمس سنوات.

وجوكوي المتحدر من أوساط متواضعة هو أول رئيس إندونيسي غير خارج من عباءة مؤسسة النخبة السياسية العسكرية التي كانت تمارس السلطة في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان منذ سقوط الدكتاتور سوهارتو عام 1998.

وتم نشر أكثر من 24 ألف شرطي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمناسبة تسلم ويدودو مهامه ومن المقرر أن تجري احتفالات طوال اليوم.

وبعد خطاب تنصيبه سيجوب الرئيس الجديد شوارع جاكرتا في عربة وصولا إلى القصر الرئاسي وتختتم الاحتفالات مساء بحفل موسيقي.

وعرف جوكوي (53 عاما) "الذي انتخب في يوليو بعد حملة انتخاية شرسة تنافس فيها مع الجنرال السابق المثير للجدل برابوو سوبيانتو" صعودا مدويا في السياسة بفضل شعبية اكتسبها أولا بصفته رئيسا لبلدية مسقط رأسه ثم حاكما لجاكرتا في 2012.

ووعد خلال حملته الانتخابية بالتصدي في المقام الأول للفساد المزمن والحد من الفقر فأنعش بذلك كثيرا من الآمال في هذا البلد المسلم البالغ عدد سكانه 250 مليون نسمة يعيش حوالى 40% منهم على أقل من دولاين في اليوم.