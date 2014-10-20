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التحالف يوجه 12 ضربة جوية على مواقع لتنظيم الدولة

20/10/2014

قصف على مدينة كوباني

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي وجه ست ضربات جوية لمقاتلي تنظيم الدولة قرب مدينة كوباني الحدودية السورية يومي الأحد والإثنين. وأضافت أن قوات أمريكية بالتنسيق مع قوات برية عراقية نفذت أيضا ست ضربات جوية استهدفت التنظيم في العراق قرب الفلوجة وبيجي بمشاركة فرنسية وبريطانية.

ووفقا للبيان الذي صدر الاثنين فقد أصابت ثلاث من الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق أهدافا لتنظيم الدولة جنوبي مصفاة بيجي النفطية كما أصابت مجموعة صغيرة من المسلحين ودمرت أو ألحقت أضرارا بمركبات ومباني.

وفي سوريا أصابت الضربات الأمريكية مركبة إعادة تموين سقطت بعيدا أثناء عملية الانزال الجوي الأمريكية لإمدادات في وقت سابق الاثنين للقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة في كوباني. وقال الجيش الأمريكي إن هذا التحرك "منع هذه الإمدادات من السقوط في أيدي الأعداء."

ويفرض مقاتلو تنظيم الدولة حصارا منذ شهر على بلدة كوباني التي تقع على الحدود التركية ولم يوقف تقدمهم سوى القصف المكثف من الطائرات الحربية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر البيان أن الضربات في سوريا دمرت مواقع قتال للتنظيم بالإضافة لإحدى مركباته. وقالت القيادة المركزية إن جميع الطائرات التي شاركت في الضربات الجوية الاثنتي عشرة غادرت المنطقة بسلام.

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