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مقتل عضو في البرلمان الفنزويلي مؤيد لتشافيز

2/10/2014

قتل نائب برلماني من الحزب الحاكم في فنزويلا – حزب الرئيس الراحل هوغو تشافيز- الأربعاء، في أحدث جريمة لها أبعاد سياسية في البلاد.

39 حالة قتل من بين كل 100 ألف شخص في فنزويلا

وذكرت وكالة الأنباء الفنزويلية، إنه تم العثور على "روبرت سيرا" وصديقته "ماريا إريرا" وقد فارقا الحياة في منزله بحي "لا باستورا" الفقير في العاصمة "كراكاس".

وقال وزير الداخلية والعدل ميجيل رودريجيس توريس، "قتلا بوحشية هنا في منزلهما وهو من طابقين، في الطابق السفلي كانت المرأة على الأرض وكان روبرت سيرا في الطابق العلوي".

وكان ينظر إلى روبرت على أنه من القيادات الشابة الواعدة في الحزب الاشتراكي المتحد. ويعتبر سيرا البالغ من العمر 27 عاما، أصغر نائب في البرلمان. وقالت وسائل إعلام إنه يحمل درجة الماجستير في علم الجريمة.

وبلغ المعدل الرسمي لجرائم القتل في فنزويلا العام الماضي 39 حالة من بين كل 100 ألف شخص، لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنه ضعف ذلك تقريبا، حيث بلغ العدد الإجمالي لجرائم القتل 24 ألف حالة.

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