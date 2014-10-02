فلسطين تصيغ مسودة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى نهاية للاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016 وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض أعضاء المجلس.

وأكد الدبلوماسيون أن النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل أعضائه الخمسة عشر وهي خطوة يمكن فقط أن تقوم بها دولة عضو بالمجلس.

وتدعو المسودة إلى "الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المرجح أن تواجه المسودة معارضة من الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سامانتا باور للصحفيين الثلاثاء " نحن على علم بخطة الرئيس عباس ونواصل الاعتقاد بقوة بأن السبيل الوحيد إلى حل تفاوضي هو من خلال المفاوضات بين الطرفين.

وإتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته في الجمعية العامة أن إسرائيل قامت بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها التي استمرت 50 يوما في قطاع غزة, والتي انتهت أواخر اغسطس باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بغضب في كلمته في الأمم المتحدة الإثنين واصفا تلك الاتهامات بأنها "شائنة"وعبر عن تأييده لحل وسط تاريخي مع الفلسطينين لكنه لم يقدم أي تفاصيل جديده عن تصوره لمثل هذا الحل .

وتقبل اسرائيل فكرة "حل الدولتين" الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية مشيرة إلى مخاوف أمنية واعتبارات أخرى.