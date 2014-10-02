بدأت تونس في فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على المسافرين الأجانب، بهدف تقليص عجز الميزانية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى نحو 8 بالمائة هذا العام.

الضريبة ستحقق أرباح بقيمة 100 مليون دولار حتى نهاية 2015

وبدأت الحكومة التونسية في فرض ضريبة بقيمة 17 دولارا، عند مغادرة الأجانب لتونس.

وقالت وزارة المالية، إن الضريبة ستحقق حتى نهاية 2015 حصيلة تبلغ حوالي 100 مليون دولار، حيث تستقبل تونس ملايين السياح سنويا.

وقررت الحكومة أيضا بدء اقتطاع من يوم إلى ستة أيام عمل، ممن تتراوح دخولهم السنوية بين 12 ألفا و40 ألف دينار سنويا، ضمن خططها لرفع موارد الدولة.

ويصل الاقتطاع إلى ما يوازي 10 بالمائة من الراتب الصافي للموظفين. وتتوقع تونس توفير 320 مليون دينار من هذه المساعدات الظرفية في الأشهر الستة المقبلة.

وكانت تونس قد خفضت الشهر توقعها للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة إلى 2.3 بالمائة في 2014، بينما تتوقع أن يبلغ العجز 8 بالمائة بسبب أعباء زيادة الأجور ودعم الدولة لقطاع الطاقة.