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شرطة هونغ كونغ: سنتصرف وفقاً للقانون

2/10/2014

احتجاجات هونغ كونغ

طالبت حكومة هونغ كونغ المحتجين بإنهاء حصارهم لمراكز المدينة فورا، واصفة أفعالهم بالمضرة للأمن العام ومعيقة لخدمات الدولة.

كما حث "ستيف هوي " كبير مفتشي شرطة هونغ كونغ المحتجين على عدم إغلاق المباني الحكومية أو الهجوم عليها وأوضح بأن الشرطة ستتصرف في هذه الحالة وفقا للقانون .

ويطالب المحتجون زعيم الإقليم "ليونج تشون ينج" بالتنحي ، وتغيير كافة خطط الصين في التدخل في اختيار المرشحين لانتخابات عام 2017.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، دعا هونغ كونغ للتعامل مع الاحتجاجات، التي تعتبر تحديا لبكين، بضبط النفس

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