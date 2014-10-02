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تنديد بالتهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية

2/10/2014

عبر اجتماع طارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الأربعاء عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها، واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني.

مظاهرات منددة باستيلاء الحوثيين على صنعاء

وشدد بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في جدة بالسعودية، "على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث أن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلا لا يتجزأ".

وأبدى الوزراء أملهم بأن تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها.

وطالب البيان بضرورة "إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة".

يذكر أن المسلحين الحوثيين استولوا على صنعاء في 21 سبتمبر أيلول الماضي.

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