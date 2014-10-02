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الولايات المتحدة ترفع حظر السلاح جزئيا عن فيتنام

2/10/2014

رفعت الولايات المتحدة جزئيا حظرا كان مفروضا منذ فترة طويلة على مبيعات الأسلحة الفتاكة لفيتنام بهدف تحسين أمنها البحري في خطوة تاريخية تأتي بعد نحو 40 عاما من انتهاء حرب فيتنام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في إفادة صحفية "اتخذت وزارة الخارجية خطوات تسمح في المستقبل بنقل عتاد بحري متصل بالأمن إلى فيتنام."

وقال مسؤولون بالوزارة في إفادة منفصلة إن مبيعات أي أسلحة بعينها سيتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة.

وأضافوا أن القرار اتخذ بعد أن أحرزت فيتنام بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإفراج عن 11 سجينا سياسيا لكنهم قالوا إن أي تخفيف جديد للحظر سيتطلب اتخاذ خطوات إضافية.

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