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البرلمان التركي يعطي الضوء الأخضر للجيش

2/10/2014

صوت البرلمان التركي، الخميس، بالموافقة للجيش على المشاركة في العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق عند الضرورة.

هذا القرار جاء بطلب من الحكومة التركية للبرلمان قبل يومين للحصول على تفويض يسمح للجيش بالقيام بأي عمل عسكري في سوريا والعراق، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر التي من شأنها تهديد الأمن القومي التركي.

كما يسمح القرار بتمركز قوات أجنبية مشاركة في العمليات ضد تنظيم الدولة على الأرض التركية.

فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الشعب الديمقراطي، أنهما سيصوتان ضد النص الذي يعتبر أنه "واسعا جدا" و"غير واضح.

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