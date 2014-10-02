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أوجلان يحذر الحكومة التركية من التهاون في عين العرب

2/10/2014

عبد الله أوجلان – صورة أرشيفية

حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من انهيار عملية السلام بين جماعته والحكومة التركية في حال سيطر مقاتلو الدولة الإسلامية  على عين العرب.

وقال أوجلان في بيان نقله عنه وفد كردي زاره في سجنه إن ارتكاب مذبحة في عين العرب أو كوباني سينهي العملية السلمية.

ودعا أوجلان  الحكومة التركية  وسائر الأطراف التركية التي تساند عملية السلام بين أنقرة والأكراد إلى تحمل مسؤولياتها في كوباني ومنع حصول مجزرة ضد الأكراد في المدينة.

وتأتي تحذيرات أوجلان في وقت بات فيه مقاتلو التنظيم على بعد 2 كم من مدينة عين العرب مواصلين قصفهم وحصارهم من ثلاثة محاور.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ في العام 2012 محادثات سلام مع أوجلان بهدف إنهاء التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني.

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