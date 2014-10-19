مظاهرات في كتالونيا من أجل الاستقلال عن إسبانيا

مظاهرات في برشلونة من أجل الاستقلال عن إسبانيا

احتشد عشرات الألاف من الكتالونيين في وسط برشلونة الأحد للدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة بعد أعلنت مدريد أن خطط إجراء استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني غير مشروعة.

وارتدى المحتجون القمصان الصفراء ولوحوا بأعلام استقلال إقليم كتالونيا وحملوا لافتات كتب عليها "آن الأوان" و "نحن مستعدون".

ويريد البعض في الحركة الانفصالية من رئيس الإقليم أرتور ماس أن يدعو لإجراء انتخابات إقليمية مبكرة كتصويت بالوكالة على الانفصال في تحرك من المرجح أن يستفيد منه حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا وهو شريك لحزب الالتقاء والوحدة الذي ينتمي له مار.

وطالب المتظاهرون بأن تعد الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا قوائم مشتركة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لإضفاء طابع الاستفتاء على الانفصال على عملية التصويت. ووفقا لبيانات الشرطة، فقد شارك نحو 110 ألف شخص في المسيرة التي دعا إلى تنظيمها كل من الجمعية الوطنية الكتالونية وجمعية "أومنيوم" الثقافية واللتان نظمتا في الماضي العديد من المسيرات الضخمة للمطالبة بانفصال كتالونيا.

وقالت كارمي فوركادال رئيسة الجمعية الوطنية القطالونية المؤيدة للاستقلال في كلمة للحشود "أيها الرئيس.. ادع إلى الانتخابات.. نريد التصويت خلال الأشهر الثلاث المقبلة نريد أن نبدأ ببرلمان جديد في ربيع 2015."