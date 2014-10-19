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مظاهرات في كتالونيا من أجل الاستقلال عن إسبانيا

19/10/2014

مظاهرات في برشلونة من أجل الاستقلال عن إسبانيا

احتشد عشرات الألاف من الكتالونيين في وسط برشلونة الأحد للدعوة  إلى انتخابات محلية مبكرة بعد أعلنت مدريد أن خطط إجراء استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني غير مشروعة.

وارتدى المحتجون القمصان الصفراء ولوحوا بأعلام استقلال إقليم كتالونيا وحملوا لافتات كتب عليها "آن الأوان" و "نحن مستعدون".

ويريد البعض في الحركة الانفصالية من رئيس الإقليم أرتور ماس أن يدعو لإجراء انتخابات إقليمية مبكرة كتصويت بالوكالة على الانفصال في تحرك من المرجح أن يستفيد منه حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا وهو شريك لحزب الالتقاء والوحدة الذي ينتمي له مار.

وطالب المتظاهرون بأن تعد الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا قوائم  مشتركة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لإضفاء طابع الاستفتاء على  الانفصال على عملية  التصويت.   ووفقا لبيانات الشرطة، فقد شارك نحو 110 ألف شخص في المسيرة التي دعا  إلى تنظيمها كل من الجمعية  الوطنية الكتالونية وجمعية "أومنيوم"  الثقافية واللتان نظمتا في الماضي العديد من المسيرات الضخمة للمطالبة بانفصال كتالونيا.

وقالت كارمي فوركادال رئيسة الجمعية الوطنية القطالونية المؤيدة للاستقلال في كلمة للحشود "أيها الرئيس.. ادع إلى الانتخابات.. نريد التصويت خلال الأشهر الثلاث المقبلة نريد أن نبدأ ببرلمان جديد في ربيع 2015."

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