فوز ليفربول على كوينز بارك بملعب لوفتوس رود

ليفربول يححق انتصارا على كوينز باراك

حقق ليفربول فوزا مدهشا 3-2 على كوينز بارك رينجرز حين جاءت أربعة من الأهداف الخمسة في اخر سبع دقائق من مباراتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإستاد لوفتوس رود الاحد.

واحتاج ليفربول لمساعدة هدفين عكسيين لينتزع الانتصار الذي قاده للمركز الخامس وترك كوينز بارك في مؤخرة الترتيب عقب نهاية مذهلة للمباراة.

وجاء هدف الفوز لليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما وضع "ستيفن كوكر" الكرة في مرمى فريقه في اخر لعبة بالمباراة تقريبا وهو ثاني هدف عكسي يسجله كوينز بارك في اللقاء.

وسجل "ريتشارد دان" أول هدف عكسي ليضع ليفربول في المقدمة 1- صفر في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل "إدواردو فارجاس" لكوينز بارك في الدقيقة 87 بتسديدة من مدى قريب.

وأوضح بريندان رودجرز مدرب ليفربول لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية "أظهرنا شخصية رائعة وكنا أفضل قليلا في الشوط الثاني لكن كوينز بارك استحق بالتأكيد شيئا من هذه المباراة".

وسيطر كوينز بارك على الشوط الأول وأتيحت له ثلاث فرص جيدة للتسجيل وسبب بوبي زامورا مشاكل لا تنتهي لدفاع ليفربول المتوتر.

وحرم تشارلي اوستن أولا من التسجيل من مسافة قريبة عن طريق الحارس سيمون مينيوليه قبل أن يسدد في الشباك من الخارج ثم سدد ليروي فير بعدها مرتين في إطار المرمى في غضون ثماني دقائق.

ويملك ليفربول 13 نقطة بينما بقي كوينز بارك في مؤخرة الترتيب برصيد اربع نقاط بالتساوي مع بيرنلي الذي خسر 3-1 على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم السبت.